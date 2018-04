Augusta, ex suocera ed ex moglie si aggrediscono anche al Pronto soccorso

La coppia si separa, ma la gestione dei figli rimane ancora argomento di discussione. Tanto che la madre di lui aggredisce l'ex moglie a seguito di diverbi.

Lui porta la madre all'ospedale Muscatello di Augusta per le cure del caso, ma gli animi non si placano fino all'arrivo dei Carabinieri.

A quanto pare, le due donne si sono incontrate per la seconda volta la pronto soccorso ciascuna per essere curata e da lì è scattato nuovamente lo scontro.

Le due hanno riportato leggeri traumi contusivi