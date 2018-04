Rosolini, 1 arresto per droga, 6 denunce per truffa

I Carabinieri passano al setaccio la zona Sud della provincia di Siracusa. Un'operazione che ha portato all'arresto di Corrado Armenia, di Rosolini, 53 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia, perchè trovato in possesso di oltre 150 grammi di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana.

Denunciate altre sei persone in tutto per truffa, ricettazione, furto di energia elettrica, porto di oggetti atti ad offendere e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Segnalati in tre, in quanto assuntori di hashish e marijuana.