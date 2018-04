Intesa Coni e Comune Catania per attività sportive a scuola

Coni e Comune di Catania (assessorato alla Scuola) hanno deciso di unire le forze e formalizzare un protocollo d’intesa per le attività sportive nei 33 istituti comunali della scuola primaria e secondaria. “Il Comune favorisce le attività sportive che si esplicano nello spirito dell’aggregazione spontanea ed amatoriale, giovanile e non; nel soddisfacimento del bisogno elementare di motorietà e di attenzionare l’equilibrio psicofisico della persona”, recita l’art. 6 dello Statuto del Comune di Catania. Il Coni è Ente con personalità giuridica di diritto pubblico che cura l’organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale. La delibera con il protocollo di intesa è stata già approvata in Giunta e sarà firmata proprio in occasione della presentazione alla stampa. “Creare una sinergia fra Comune e Coni è la strada migliore per favorire l’attività sportiva e coinvolgere gli alunni delle scuole – spiega il delegato provinciale del Coni, Enzo Falzone -. Sarà istituito anche un tavolo tecnico al quale potrà partecipare l’Ufficio Scolastico per la Sicilia (ambito territoriale di Catania), al fine di programmare e pianificare le attività sportive, proposte da privati e aperte al territorio, che coinvolgono gli Istituti scolastici, anche per evitare sovrapposizioni. Saranno coinvolte anche le Federazioni e le Associazioni sportive”.