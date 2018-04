Siracusa, la sicurezza sale in cattedra: un giorno a lezione con la Polfer

Sicurezza vicino ai binari della ferrovia. Questo il tema trattato nei giorni scorsi, 12-23 e 24 aprile, all’Istituto Tecnico Industriale “Enrico Fermi” di Siracusa, un incontro denominato “Train…to be cool” e tenuto dalla Polizia Ferroviaria di Messina.

In tutto sono stati incontrati circa 255 studenti delle classi prime e seconde. Attraverso la visione di filmati, slide e giochi è stata testata l’attenzione dei ragazzi rispetto a ciò che gli avviene attorno e sono stati analizzati quei comportamenti scorretti che mettono a repentaglio la sicurezza propria e degli altri. Particolare spazio è stato dato alla pratica tanto diffusa, quanto pericolosa, di camminare in strada, come in vicinanza della linea ferrata, ascoltando musica ad alto volume tramite auricolari o cuffie.

I ragazzi sono stati anche messi alla prova con esercizi pratici per dimostrare il proprio livello di concentrazione e di capacità di svolgere più azioni contemporaneamente, così come spesso fanno nella realtà quando sono distratti da fattori esterni come, prima fra tutti, il cellulare.