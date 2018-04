Siracusa, Dueppiù per la città che vorrei: domani incontro sulla prevenzione oncologica

“La prevenzione oncologica, istruzioni per l’uso”, questo il titolo del prossimo incontro all'associazione “Dueppiù per la città che vorrei” che, grazie alla collaborazione del dottor Giovanni Moruzzi, specialista in oncologia medica, ha organizzato l'evento per venerdì 27 aprile alle 18,30 nella sede dell’associazione di via Tripoli 23.

"In un momento in cui l’incidenza dei tumori non accenna a diminuire - spiega Sergio Pillitteri, presidente dell’associazione “Dueppiù per la città che vorrei” - risulta quanto mai prezioso l’appuntamento di domani con un esperto dalle grandi doti professionali e umane, come il dott. Moruzzi che ringrazio per la sua disponibilità".