Arriva a Siracusa la mostra "mettiti nei miei panni"

Che ne sarebbe di Frida Kahlo senza quei peli, quelle sopracciglia che così a fondo hanno scosso il senso comune dell’estetica femminile, rendendo tanto iconico quanto discusso il suo viso? Lo ‘Starman’ David Bowie sarebbe uguale senza il suo ciuffo a banana? Con questa provocazione, dopo il successo di Bologna, ‘Mettiti nei miei panni!’ sbarca a Siracusa.

‘Mettiti nei miei panni!’ nasce dalla collaborazione tra ASAA Onlus e il fotografo Andrea Brintazzoli e mira a dare ‘visibilità’ all’Alopecia Areata (repentina caduta dei capelli), perché sia riconoscibile come vera e propria patologia e non come un semplice disagio estetico.

“Per la prima volta la nostra mostra raggiunge il sud Italia - ha dichiarato Alessandra Sbarra, presidente ASAA Onlus -. È un’opportunità per far conoscere l’Alopecia presentandola attraverso un ‘abito’ nuovo ed inusuale. L'Alopecia - ha proseguito - è sinonimo di dolore ma anche di forza, carattere e capacità di giocare con l'immagine di sé”.

L'inaugurazione della mostra è in programma per sabato 28 aprile 2018 alle 17:00 all'Ex Convento del Ritiro in via Mirabella n° 31 a Siracusa