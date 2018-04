Noto, domenica appuntamento con Gran Palio dei Tre Valli di Sicilia

Domenica appuntamento a Noto per la quinta edizione del Gran Palio dei Tre Valli di Sicilia. Diversi i cortei storici siciliani che con i loro costumi racconteranno storia e identità.

Una giuria decreterà il vincitore del Palio che succederà al Corteo Storico Principato di Castelbuono.

L'evento a partire dalle 15, da piazza Nino Bixio per poi proseguire su corso Vittorio Emanuele, via Pirri, via Cavour, via Cavarra, piazzale Marconi e l’arrivo in piazza Municipio.