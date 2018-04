Incidente Floridia-Cassbile, sopravvissuta solo una ragazza: è stata operata e adesso si trova in rianimazione. Gravi le condizioni

E' in rianimazione e in prognosi riservata, ha riportato traumi gravi e fratture interne. Questo il bollettino medico fornito dall'Ospedale Cannizzaro di Catani, dove ieri è stata trasportata la quarta ragazza coinvolta nell'incidente avvenuto intorno alle 15,30 di oggi sulla strada Floridia-Cassibile all'altezza del Resort Monasteri. Ieri sera è stata sottoposta a intervento per il grave politrauma riportato

Le condizioni sono comunque molto gravi.

L'ospedale, inoltre, smentisce le voci che la donna fosse incinta.

Nell'incidente hanno perso la vita Giovanni Violano, 33 anni, Giuseppe Marino, 24 anni e la sua fidanzata Chiara Carrubba di 20 anni.