Tragico incidente sulla Floridia-Cassibile, morti 3 giovani e una ragazza trasportata in elisoccorso a Catania

Tre ragazzi, tutti di Floridia, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale che si è verificato intorno alle 15,30 di oggi sulla strada Floridia-Cassibile all'altezza del Resort Monasteri. La quarta ragazza che si trovava anch'essa a bordo dell'auto, è stata trasportata in elisoccorso a Catania. L'auto sulla quale viaggiavano in direzione di Siracusa, per ragioni ancora da chiarire, dopo essersi capottata, è volata giù in un dirupo. Nella vettura sono rimasti incastrati gli occupanti, tanto da rendere necessario l'intervento dei Vigili del fuoco di Siracusa. Sul posto due loro mezzi e ambulanze del 118. Presenti anche i Carabinieri e i vigili urbani. Strada bloccata in entrambi i sensi di marcia. Lunghe code di auto.