Grave incidente stradale sulla Floridia-Cassibile, ci sarebbero diversi morti

Tragico incidente stradale sulla strada che collega Floridia a Cassibile, all'altezza del Resort Monasteri.

Un'auto, per ragioni ancora da chiarire, sarebbe volata giù dal cavalcavia. Nella vettura sarebbero rimasti incastrati gli occupanti, tanto da rendere necessario l'intervento dei Vigili del fuoco di Siracusa. Sul posto due loro mezzi e ambulanze del 118. Presenti anche i Carabinieri, che hanno già provveduto a liberare il piazzale della caserma per un eventuale utilizzo dell'elisoccorso.

Strada bloccata in entrambi i sensi di marcia. Lunghe code di auto. IN AGGIORNAMENTO