Augusta-Priolo, progetto di ricerca sulla popolazione

La popolazione della zona a rischio ambientale di Augusta-Priolo tra quelle che saranno oggetto di un progetto di ricerca dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

Il progetto, presentato ieri da un ricercatore al sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro, consiste nel sottoporre ad analisi di laboratorio un campione rappresentativo della popolazione per verificare la presenza nel sangue di metalli pesanti ed altri elementi, quali ad esempio le diossine.

Per la realizzazione del progetto saranno impiegati circa 200 volontari, preferibilmente di età compresa tra 20 e 50 anni, che dovranno firmare un consenso informato.

Chi volesse aderire, può contattare il Laboratorio di Analisi della dott.ssa Samperi, in via Roma.