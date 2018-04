Festa della Liberazione, Mattarella apre le celebrazioni

In Italia si celebra oggi il 73mo anniversario della Festa della Liberazione.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di fiori all'altare della Patria, dopo aver passato in rassegna il picchetto d'onore, schierato a piazza Venezia. Il capo dello Stato ha poi lasciato la piazza alla volta del Quirinale. L'Anpi ha organizzato, assieme ad altre associazioni, un corteo unitario per le vie della Capitale. Presente anche una delegazione della comunità palestinese di Roma e Lazio. Alla manifestazione non partecipa, invece, la comunità ebraica che ha deciso di non aderire più al corteo quando la comunità palestinese ha annnciato di portare in piazza i propri simboli.

Il premier Gentiloni scrive su Twitter «Il 25 aprile fu il giorno del riscatto dell'Italia. È dovere di tutti ricordare chi ha combattuto per la nostra libertà contro gli orrori della dittatura. Un pensiero speciale oggi a Giorgio #Napolitano, protagonista della Repubblica. Forza Presidente!».