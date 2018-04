Siracusa, Sorbello e Vinci: "Ancora una volta svilito il ruolo del Consiglio comunale"

"Il sindaco avrebbe dovuto presentare in consiglio comunale la relazione sui suoi 5 anni di governo della città".

Così la pensano i consiglieri comunali Salvo Sorbello e Cetty Vinci, secondo i quali il primo cittadino "per l’ennesima volta non ha rispettato l’obbligo istituzionale di confrontarsi con i rappresentanti eletti dai siracusani. Peraltro, lo stesso Statuto del Comune - continuano - conferma l’obbligo previsto dalla legge per il Sindaco di presentare una relazione addirittura annuale sullo stato di attuazione del programma amministrativo. Mai come in questi ultimi cinque anni il ruolo del consiglio comunale è stato svilito. La mancata presentazione delle relazioni annuali (con una sola eccezione) è soltanto una delle tante, troppe mancanze: si sono approvati i regolamenti di vario genere - lamentano Sorbello e Vinci - ma non si sono mai affrontati temi di importanza fondamentale come il Piano Particolareggiato di Ortigia, quello per la gestione del demanio marittimo, quello del traffico e della mobilità, quello del commercio".