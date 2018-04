Siracusa, l'ambasciatrice indiana ricevuta dal sindaco Garozzo

E' stata ricevuta, questa mattina a Palazzo Vermexio, dal sindaco Giancarlo Garozzo l'ambasciatrice indiana in Italia, Reenat Sandhu. Quest'ultima, in Italia da 8 mesi, si trova a Siracusa nell'ambito della sua prima visita in Sicilia, dove sta tenendo incontri istituzionali ma anche di carattere economico e commerciale.

Il sindaco si è detto disponibile, tramite gli uffici, a favorire le relazioni industriali e commerciali tra imprese siracusane e indiane, auspicando per il futuro un rafforzamento dei rapporti. Il sindaco si è anche detto affascinato dall'India manifestando l'intento di visitarla.