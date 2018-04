Rosolini, celebrato il 73° Anniversario della “Festa della Liberazione”

Una festa anticipata quella che si è festeggiata oggi a Pachino in occasione del 73esimo Anniversario della “Festa della liberazione”. Un giorno prima, come già detto, per dare la possibilità anche agli studenti di partecipare.

La cerimonia ha preso il via in Chiesa Madre dove il Parroco don Bruno Carbone ha officiato una Santa Messa in suffragio dei caduti in guerra. Al termine della funzione religiosa si è formato un corte per la deposizione di una corona d’alloro sulla lapide del Milite Ignoto sul Palazzo di città.