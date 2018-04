Augusta, lite in famiglia risolta con l'intervento dei Carabinieri

Finisce con l'intervento dei Carabinieri una lite in famiglia in contrada Isola ad Augusta. E' stata la donna a chiedere l'intervento dei militari dell'Arma, ai quali ha raccontato che l'ex compagno e padre dei suoi figli ieri pomeriggio avrebbe iniziato prima a litigare con i ragazzi minorenni e poi avrebbe aggredito la donna. Quest'ultima è stata condotta in ospedale, al Muscatello, per le prime cure mediche e poi è stata dimessa.