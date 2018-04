Siracusa, nuovo Vicario accolto in Questura: oggi la visita

Il Questore Gabriella Ioppolo e il comandante provinciale dei Carabinieri, Luigi Grasso, hanno ricevuto in mattinata la visita della dottoressa Paglialunga, nuovo Vicario della locale Questura.

La visita è stata l’occasione per ribadire i termini per l’ottima e proficua reciproca collaborazione in uno spirito di perfetta armonia e di coordinamento.