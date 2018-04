Rosolini, furto nella notte in un supermercato: indagini in corso

Furto nella notte in un supermercato a Rosolini. Sul posto i Carabinieri che hanno supervisionato le immagini delle telecamere dell'esercizio commerciale. A quanto pare i malfattori, travisati in volto, hanno utilizzato una utilitaria come ariete e, infranto il vetro ed per entrare in negozio e sottrarre il registratore di cassa, ma dopo pochi istanti, si sono dati alla fuga allertati dall'arrivo dei Carabinieri.

Indagini in corso.