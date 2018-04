Francofonte, nascondeva nella moto 370 grammi di marijuana

Nascondeva 370 grammi di marijuana, oltre a materiale idoneo per il suo confezionamento e ad alcune centinaia di euro in contante in banconote di vario taglio, ritenute provento dello spaccio. Scoperto dai Carabinieri, è stato arrestato: si tratta di Carmelo La Rocca, 38 anni di Francofonte.

La perquisizione è stata effettuata ieri pomeriggio e dall'abitazione è stata estesa al motociclo dell'uomo.

Lo stupefacente e tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e l'uomo è stato ristretto ai domiciliari.