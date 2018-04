Siracusa, finita la pausa di riflessione di Giganti che torna a sostegno di Reale

Finita pausa di riflessione di Giuseppe Giganti, presidente di Italiani in Movimento, che oggi ha annunciato la sua adesione a Progetto Siracusa con Ezechia Paolo Reale candidato sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative.

Tra i punti in comune trovati, il riordino del corpo della Polizia Municipale e la video sorveglianza nelle zone a rischio.