Siracusa, completata la scivola all'ingresso dell'Antico Mercato

E' stata completata la scivola all'ingresso dell'Antico mercato di Ortigia, nell'ottica di abbattere il più possibile le barriere architettoniche e rendere la città a misura di tutti.

Il Comune, per realizzarla, ha speso 27mila euro.

"Un altro esempio tangibile e inequivocabile – dice il sindaco, Giancarlo Garozzo – dell'attenzione che l'Amministrazione presta al tema dell'accessibilità, in generale, e degli edifici pubblici, in particolare. Su questo tema abbiamo impresso una vera svolta culturale all'interno dell'Ente e le collaborazioni con l'associazione di Bernadette Lo Bianco ne sono la dimostrazione. In questi anni Siracusa si è ritagliata uno spazio importante in tema di offerta turistica rivolta ai soggetti con disabilità, con apprezzamenti ufficiali giunti da molte parti. Una scelta di civiltà che apre nuove prospettive".