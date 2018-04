Siracusa, l'Antico Mercato diventa accessibile a tutti

L'Antico Mercato di Ortigia accessibile a tutti. Sono stati completati i lavori per la realizzazione di una scivola, realizzata in corten e legno. L'opera è costata 27mila euro. A provarla, accompagnato da Bernadette Lo Bianco di “Sicilia turismo per tutti” è stato Davide Costantino.

“Un altro esempio – dice il sindaco, Giancarlo Garozzo – dell'attenzione che l'amministrazione presta al tema dell'accessibilità, in generale, e degli edifici pubblici, in particolare. In questi anni Siracusa si è ritagliata uno spazio importante in tema di offerta turistica rivolta ai soggetti con disabilità, con apprezzamenti ufficiali giunti da molte parti”.