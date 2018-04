Rosolini, cerca di spegnere le fiamme della propria auto ma rimare ustionato

Ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 15% del proprio corpo, in particolare negli arti inferiori, e adesso è ricoverato all'Ospedale Cannizzaro di Catania. Sono queste le condizioni di un netturbino che, questa mattina molto presto, ha visto la propria auto partire a fuoco e ha provato a spegnere l'incendio per poi essere investito dalle fiamme.

E' successo a Rosolini, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere definitivamente l'incendio, e poi i Carabinieri di Rosolini che hanno aperto le indagini