Siracusa, Ermanno Annino nel Consiglio Nazionale di Confimpresaitalia

Il presidente provinciale di Siracusa Ermanno Annino, nominato al Consiglio Nazionale di Confimpresaitalia (Confederazione Italiana delle Imprese delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo).

“E’ un’occasione importante - commenta Annino - per rappresentare i professionisti e le aziende siciliane tutte e del nostro territorio provinciale in particolare, in seno al Consiglio Nazionale al fine da portare le istanze che la Confederazione datoriale discuterà in sede di tavoli e trattative sindacali e ministeriali. La Sicilia, una terra ricca di storia, arte e cultura ma anche di risorse umane e imprenditoriali che devono trovare le giuste risposte e adeguata rappresentanza".