Canicattini Bagni, scuole Mazzini e Verga: aggiudicati indagini su solai

Affidate all’impresa Istemi s.a.s. di Nicolino Mesutti & C. di Mercato San Saverino in provincia di Salerno,le indagini diagnostiche strutturali e non strutturali dei solai di 2 scuole di Canicattini Bagni.

Si tratta del plesso di via Umberto della scuola Elementare “G. Mazzini” e dei due plessi della scuola Media “G. Verga” di via Umberto e via Garibaldi. Gli interventi sono stati finanziati dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca. Costo complessivo dei lavori 14.000 euro.

Sono state sette le imprese che hanno partecipato; la Istemi ha praticato il ribasso del 54,56%.