Pachino, “Fra le mura della modernità”: convegno internazionale all’ex palmento Di Rudinì

Si parlerà di storia e di frontiere, materiali e immateriali, nel convegno dal titolo "Fra le mura della modernità. Le rappresentazioni del limite dal Cinquecento ad oggi".

Appuntamento il 26, 27 e 28 aprile nei locali dell’ex palmento Di Rudinì a Marzamemi. L’evento è promosso dal Comune di Pachino in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania.

"Un importante momento di confronto – ha dichiarato il sindaco Bruno – sulle frontiere che produce ancora il mondo contemporaneo in un territorio di frontiera come il nostro per cui rappresenta un’opportunità di crescita. Il convegno approfondirà le rappresentazioni delle frontiere nella storia, nella letteratura e nell’arte in età moderna, con una sessione finale dedicata alla contemporaneità che prevede la partecipazione di storici, scienziati sociali, istituzioni".