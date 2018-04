Siracusa, nuova protesta degli agenti di Cavadonna

Monta la protesta degli agenti di Polizia penitenziaria in servizio alla casa circondariale di Cavadonna a Siracusa,

Da ieri hanno intrapreso una nuova forma di protesta dopo la manifestazione di piazza che la scorsa settimana li aveva portati a manifestare sotto la prefettura per gravi carenze di organico che li costringono a turni massacranti. In 30 si sono autoconsegnati, restando cioè nella struttura carceraria a fine turno di lavoro. E oggi altri di loro aderiranno alla protesta. In tutto sono 109 gli agenti in servizio a Cavadonna, che reclamano maggiore sicurezza, messa a repentaglio dal sovraffollamento della struttura e da un non adeguato numero di agenti. A nulla sarebbe valso finora il colloquio avuo con la direzione della casa circondariale.