Siracusa, inquilini morosi incolpevoli: il Comune apre il bando per contributi 2017

Il Comune di Siracusa apre anche quest'anno il bando per assegnare contributi a favore di inquilini morosi incolpevoli.

Si tratta di un intervento che attinge ad un ben preciso Fondo nazionale. La misura prevede un contributo fino a 8.000 euro per 12 mensilità per coloro che sono destinatari di sfratto esecutivo a causa di morosità incolpevole, vale a dire che non riescono a pagare il canone di locazione a causa della perdita del posto di lavoro o di una consistente riduzione del reddito per ragioni di vario tipo, come la contrazione dell'orario di lavoro, la messa in cassa integrazione, malattia o infortunio.

I requisiti per poter presentare la richiesta sono un reddito Ise non oltre i 36.000 euro ed Isee non oltre i 26.000 euro, essere destinatario di sfratto e in possesso di un contratto di locazione registrato con residenza di almeno un anno nell'abitazione oggetto del provvedimento.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse regionali disponibili.