Avola, apre oggi la rianimazione all'ospedale Di Maria

Una fase di start up che sta vedendo, da questa mattina, due posti attivi in attesa che il reparto di rianimazione dell'ospedale Di Maria entri a regime.

Ovviamente si tratta di una fase di passaggio, in attesa dell'inaugurazione del reparto prevista per l'11 maggio. Nel frattempo l'Azienda sanitaria provinciale completerà l’organico con anestesisti, infermieri e Oss e, nel giro di un paio di mesi, saranno attivati tutti e 6 i posti letti previsti per il Di Maria.

“Un momento importantissimo per la nostra comunità – ha detto il sindaco Luca Cannata - Dopo anni di attesa si è riusciti a raggiungere un altro obbiettivo importante per la città e per tutta la sanità della nostra provincia, che si arricchisce di un servizio fondamentale per le emergenze. Un servizio che sarà fruito da tutti i cittadini della zona sud e che da oggi è già aperto. È chiaro che la rianimazione serve ad accrescere i servizi dell’ospedale unico Avola-Noto e di tutta la sanità del territorio provinciale. Accrescendo i posti letto di rianimazione nel territorio, evitiamo la mobilità passiva verso altre provincie e diamo una risposta all'emergenza urgenza del nostro territorio. Chiaramente un importante risultato che contribuirà a migliorare l'offerta sanitaria con l'incremento del personale in tutti i reparti che ne abbisognano”.

“Oggi la sanità a Siracusa ha raggiunto un importante obiettivo, anzi due con l'avvio dei reparti ad Avola e Lentini – interviene anche la parlamentare regionale Rossana Cannata -. Ho partecipato allo step propedeutico all’apertura che è stato condiviso con il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e con l’assessore alla Sanità Ruggero Razza e che ha visto coinvolto in prima battuta l’amministrazione comunale avolese e l’Asp. Ringrazio i medici e gli infermieri che hanno contributo e continueranno a dare il loro personale apporto per garantire un livello alto di efficienza sanitaria”.