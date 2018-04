Siracusa, dal 28 al 30 aprile “Sicilian in jazz & International jazz day”

Sei concerti in tre serate, l'ultima al Teatro comunale con Ladies in Jazz, e un'ospite di eccezione: Nicky Nicolai; e poi una collettiva di arti visive, una mostra fotografica e degustazioni di eccellenze locali. Tutto questo è la quarta edizione di “Sicilian in jazz & International jazz day”, che si terrà dal 28 al 30 aprile. L'evento, pensato dall'Associazione Arca per mettere in luce i talenti siciliani, è collegato al network dell’International Jazz Day promosso dal musicista Herbie Hancock, ambasciatore dell’Unesco.

La manifestazione, che ha il patrocinio del Comune, è stata presentata stamattina con una conferenza stampa tenuta dall'assessore alle Politiche culturali, Turismo e spettacolo, Francesco Italia, dal direttore artistico, Giuseppe Mandalari, da Stefania Altavilla presidente di Arca.