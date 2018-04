Siracusa, 25 aprile: la commemorazione al Pantheon

Esercito, Marina, Aeronautica, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria, Corpo Forestale e C.R.I., insieme il 25 aprile per celebrare il 73esimo anniversario della liberazione della caduta del fascismo in Italia.

Prima lo schieramento dei gonfaloni dei Comuni, la rassegna dello schieramento da parte del Prefetto e del Comandante militare marittimo autonomi in Sicilia e poi la deposizione delle corone. Appuntamento alle 10 al Pantheon di SIracusa.