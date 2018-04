Siracusa, riduzione Tari già dalla rata di conguaglio 2018

Riduzione della Tari già a partire dalla rata di conguaglio di quest'anno.

Questo quanto comunicato questa mattina in consiglio comunale dall'assessore Giuseppe Piccione che ha illustrato in aula il nuovo Piano Economico e Finanziario e il Piano tariffario 2018 per la Tari. Entrambi sono poi andati al voto riportando 16 voti favorevoli, 6 contrari ed 1 astenuto.

"Il totale dei costi fissi più i costi variabili, per il 2018 - ha affermato l'assessore - viene stimato 25.990.000 euro, circa 4 milioni in meno rispetto al precedente piano economico finanziario del 2015, valido fino al 2017. Grazie al nuovo capitolato del servizio di igiene urbana e alla raccolta differenziata, sosteniamo costi minori e potremo ridurre la Tari già dalla rata di conguaglio di quest'anno".

Per i consiglieri Cetty Vinci, Salvo Sorbello ed Elio Di Lorenzo “Quella illustrata dall'Amministrazione è una relazione insufficiente. Soprattutto non spiega il perché dei ritardi nella sua presentazione in aula per l'approvazione rispetto al termine del 31 marzo che avrebbe reso praticabile la riduzione della tariffa a partire dal 1 gennaio 2018”. Contestazione alla quale i dirigenti Miccoli e Brex hanno rassicurato che entro fine anno il conguaglio compenserà il maggior pagamento nel primo trimestre.

Dopo l'approvazione del Piano, il consigliere Carmen Castelluccio ha illustrato la modifica dell'articolo 20 del Regolamento sulla Tari che prevede l'allargamento della tipologia delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che, conferite in discarica, permettono una riduzione del tributo.

Dopo l'esposizione della proposta è venuto a mancare il numero legale. Consiglio di nuovo in aula domani alle 9.30.