Siracusa, tende e baracche abusive come casa per i braccianti agricoli extracomunitari

Una tendopoli abusiva in piena campagna come casa per i braccianti agricoli. Scarse le condizioni igieniche e sanitarie dei lavoratori che dormono e vivono nelle tende e nelle baracche nei terreni dove lavorano.

La scoperta, ieri, dei Carabinieri della stazione di Cassibile in località Borgovecchio.

Sono in tutto 37 le persone coinvolte, cittadini extracomunitari, tutti uomini, in regola sul territorio nazionale ed in maggioranza di origine africana.

Gli stessi saranno segnalati alla Procura della Repubblica di Siracusa per invasione di terreni, anche a seguito della denuncia sporta dai proprietari del fondo, nei cui confronti, ad ogni buon fine, sono in corso accertamenti per verificarne eventuali responsabilità.