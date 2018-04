Rosolini, attestato al merito per l'artigiano Giacomo Fronterrè

Un attestato al merito professionale e alla costanza lavorativa è stato consegnato dal Comune di Rosolini a Giacomo Fronterrè, noto per la sua decennale attività di fabbro.

Per l’occasione erano presenti, oltre al Sindaco Corrado Calvo, il vice Sindaco Aurora Cataudella, il sig. Fronterrè e i suoi familiari.

Nell’attestato si legge: “L’Amministrazione Comunale all’artigiano Giacomo Fronterrè per la decennale attività di fabbro svolta con impegno e professionalità”.

"A nome dell’intera città - ha detto il sindaco - l’amministrazione comunale ha voluto conferire questo riconoscimento al signor Giacomo a testimonianza di quello che è riuscito a fare annoverandolo tra quanti, artigiani come lui, hanno costruito la storia di Rosolini".