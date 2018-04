Siracusa, elezioni Rsu: Cisl "noi primo sindacato sul territorio"

Quindici seggi sui 33 disponibili fanno di Fp Cisl il primo sindacato in Sicilia nella sanità con il 46%, ed il primato negli Enti locali, Ministeri, negli Enti pubblici non economici, con buoni risultati anche nelle Agenzie fiscali.

"Un risultato che ha confermato la vicinanza ai lavoratori e che rappresenta il premio per gli ultimi tre anni di lavoro. – ha detto il segretario generale della Fp Cisl di Siracusa e Ragusa, Daniele Passanisi – Siamo il primo sindacato sul territorio, facendo registrare vistosi picchi in tutti i settori. Oltre all’ASP di Siracusa bisogna ricordare che la Cisl ha la maggioranza assoluta nei comuni di Augusta, Floridia, Pachino, Palazzolo, mentre all’Aci abbiamo ottenuto il 100%. Cresciamo al Comune di Francofonte e all’Agenzia Dogane, siamo i primi nei Comuni di Avola, Canicattini, Noto, Rosolini e presso il Tribunale e la Casa Circondariale di Siracusa, continuando a mantenere il primato anche presso il Ministero Difesa con i 13 seggi conquistati. Questo per noi non è certamente un punto di arrivo, ma decisamente un punto di partenza. Nei prossimi giorni proseguiremo la nostra attività che resta improntata a rappresentare al meglio il ruolo di rappresentanza sul territorio mettendo al centro la persona, accogliendo, da una parte, in maniera concreta e puntuale le istanze che ci vengono dai lavoratori e, dall’altra, proponendo servizi di qualità ai cittadini nel segno della “mission” che la Cisl si è posta da anni".