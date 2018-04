Siracusa, Antonella Paglialunga è il nuovo Vicario del Questore

La dottoressa Antonella Paglialunga, primo dirigente della Polizia di Stato, è il nuovo Vicario del Questore di Siracusa.

La Paglialunga, catanese, laureata in Giurisprudenza ed in Scienze delle pubbliche amministrazioni, è entrata nella polizia nel 1988 con la qualifica di vice commissario, e oggi il suo insediamento a Siracusa. Paglialunga vanta una lunga esperienza in Uffici operativi, e anche un'esperienza di sette anni come dirigente Digos nella Questura di Catania, dove ha portato a segno numerosi successi professionali, sia in materia di anti-terrorismo che di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, oltre ad aver svolto con successo importanti attività investigative nelle materie di peculiare attribuzione.