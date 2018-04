Siracusa, tornano a lavoro gli operai della Turco costruzioni ma continua l'agitazione

Da adesso in poi tolleranza zero. Si torna a lavoro, ma si fa sul serio. Sono determinati gli operai della Turco costruzioni che si trovano nella condizione di essere due mesi indietro con lo stipendio.

Del tavolo di confronto che si è tenuto in Prefettura i dipendenti non sono per niente soddisfatti: la proposta dell'impresa è quella di saldare il mese di Febbraio e Marzo entro il 30 Aprile.

"Abbiamo ritenuto molto zoppicanti le proposte, memori anche delle precedenti rassicurazioni disattese, dell’impresa ma, per senso di responsabilità, si è deciso di non continuare le proteste purché non sia l’ennesima promessa fumosa" - dicono i sindacati Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil.

Dichiarato, quindi, a partire da adesso la totale sospensione del lavoro straordinario e delle deroghe contrattuali in tema di data di saldo degli stipendi.