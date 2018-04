Siracusa, violato divieto di avvicinamento a minore: 27enne ai domiciliari

Violata, e non per la prima volta, la misura di avvicinamento ad una minore. Questa la causa di aggravamento della pena nei confronti di un 27enne Siracusano, al quale la Polizia di Stato di Siracusa adesso ha imposto i domiciliari. Il ragazzo, però, non ha rispettato l'obbligo e si è introdotto, di nascosto, in casa dei genitori della minore.