Siracusa, caporalato: setacciate aziende agricole

Continua il lavoro di prevenzione del caporalato. Effettuati intensi controlli per tre giovedì di seguito nella provincia di Siracusa (5,12 e 19 aprile) disposti dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, Giuseppe Castaldo.

L'operazione ha riscontrato il rispetto delle norme, ad eccezione di tre operai romeni, che sono stati destinatari di un provvedimento di allontanamento per mancanza del diritto di soggiorno.

Sono comunque in corso ulteriori accertamenti su un cittadino sudanese che è riuscito ad allontanarsi prima dei controlli, e su un altro cittadino romeno a carico del quale sono in corso delle verifiche in ordine alla tempestiva comunicazione del domicilio per l’ottenimento del diritto di soggiorno.

Complessivamente sono state controllate 7 aziende agricole, 46 operai di cui 25 extracomunitari.

Le attività di controllo proseguiranno anche in tutta la provincia nelle prossime settimane.