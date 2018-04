Il litorale di Noto si aggiudica la Bandiera Verde

Confermata anche quest'anno la bandiera verde per la spiaggia di Noto. Per il secondo anno di seguito, il litorale netino è stato eletto "spiaggia per i bambini”.

Sarà il vicesindaco Corrado Frasca a ritirare la bandiera a Montesilvano, in provincia di Pescara, simbolo appunto delle spiagge adatte ai bambini e riconosciute da oltre 2mila medici pediatri.

"Un riconoscimento che premia anche le spiagge incontaminate – ha detto il vicesindaco Corrado Frasca – e che allo stesso tempo sono accessibili a tutti, bambini piccoli inclusi. Fa piacere sapere che Noto riceverà ancora una volta la Bandiera Verde, riconoscimento che premia il lavoro di una città che rivolge particolare attenzione al benessere dei bambini e delle famiglie di turisti che arrivano dalle nostre parti. Sarà un onore per me rappresentare il sindaco Corrado Bonfanti e l’amministrazione comunale alla cerimonia di consegna della Bandiera Verde che si terrà mercoledì a Montesilvano, in provincia di Pescara".

Si tratta del secondo riconoscimento nel giro di pochi mesi che arriva per le spiagge di Noto: pochi giorni fa, infatti, il motore di ricerca Skyscanner aveva inserito Vendicari tra le 10 spiagge più belle d’Italia.