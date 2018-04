Pachino, si insedia oggi al Comune la Commissione prefettizia per verificare infiltrazioni mafiose

Il prefetto di Siracusa, Giuseppe Castaldo, ha disposto l'accesso al Comune di Pachino, per verificare eventuali infiltrazioni mafiose nell'ente locale. Lo rende noto un'agenzia dell'Agi. E' l'inizio della procedura che potrebbe portare, dopo un periodo di tre mesi (rinnovabile per altri tre) all'eventuale scioglimento per mafia del Comune.

Tutto è iniziato con le inchieste del giornalista Paolo Borrometi su LaSpia.it: alcune riguardavano gli intrecci mafia-politica. A settembre scorso Borrometi denunciava ingerenze del "capomafia Salvatore Giuliano con i due consiglieri comunali in carica a processo (operazione "Maschere nude", per diversi reati fra cui concussione in concorso) che, secondo quanto denunciato nelle inchieste giornalistiche - sarebbero stati determinanti, dopo un cambio di maggioranza, per diversi atti amministrativi del Consiglio Comunale".

Oggi la commissione prefettizia si insedierà in Comune.