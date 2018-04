Elezioni regionali in Molise, il centrodestra resta avanti

Si rafforza il vantaggio del centrodestra alle elezioni regionali del Molise: con 289 su 394 sezioni scrutinate, il candidato governatore del centrodestra, l' avvocato forzista Donato Toma, che in campagna elettorale è stato sostenuto sia da Silvio Berlusconi che da Matteo Salvini, è al 45,07% con un netto distacco da Andrea Greco (M5s), al 37,12%. Carlo Veneziale, del centrosinistra, è al 16,5%. In termini assoluti, allo stato, Toma può contare su 50.058 voti, Greco su 41.219, Carlo Veneziale è a quota 18.474 voti. Il vantaggio del centrodestra è apparso netto fin dalle prime battute dello spoglio, con uno stacco divenuto di ora in ora più decisivo. "Siamo fieri di questa campagna elettorale e siamo fieri della fiducia che ci hanno dato i molisani. Con una sola lista contro nove e con 20 candidati contro 180 abbiamo tenuto testa al centrodestra. Il Movimento 5 Stelle si conferma la prima forza politica della Regione in maniera netta".