Siracusa, incidente frontale in via Necropoli Grotticelle

Incidente stradale frontale questa sera in via Necropoli Grotticelle a Siracusa.

Violento l'impatto tra due auto, una Smart e una Citroen. Feriti gli occupanti delle vetture, tra questi una bambina di 4 anni, condotta all'ospedale Umberto I° di Siracusa. Non dovrebbe aver riportato gravi conseguenze.

Sul posto per i rilievi del caso e per stabilire la dinamica dell'accaduto la Polizia Municipale, che ha dovuto chiudere la strada per oltre due ore e mezzo.