Siracusa, un anno senza Renzo Formosa: oggi la marcia in ricordo

"Renzo vive". Lo gridano, lo urlano, gli amici di Renzo Formosa , il ragazzino che esattamente un anno fa ha perso la vita a causa di un incidente stradale in via Cannizzo.

Oggi la marcia in ricordo di Renzo partita dalla Chiesa di Santa Rita, per arrivare in Piazza Archimede.

Occhi lucidi, e palloncini blu e bianchi verso il cielo per fare arrivare affetto a lui che adesso è in cielo.

Nessuna si rassegna, tantomeno la famiglia per una vita interrotta bruscamente e finita così, sull'asfalto di una strada cittadina.