Siracusa poco lucido pareggia in casa con il Bisceglie, 1-1 il finale

Il Siracusa spreca tante occasioni e appare poco lucido sul campo di gioco contro il Bisceglie. La gara di oggi al De Simone di chiude uno pari e lascia l'amaro in bocca ai tifosi azzurri.

Poco prima del fischio di inizio si è tenuta una breve cerimonia di intitolazione del settore gradinata a Pippo Imbesi, storico presidente della società azzurra. Un riconoscimento fortemente voluto dal Siracusa Calcio e dall’amministrazione comunale. Presente il sindaco Giancarlo Garozzo e il presidente della squadra Gaetano Cutrufo.

Questa la cronaca del primo tempo: a farsi pericolosi per primi gli ospiti, all'8' con una doppia occasione a cui Tomei mette una pezza. Risponde al 14' il Siracusa con Catania, ma il pallone finisce sul palo.

Nuova occasione per gli azzurri al 31': Parisi ribattuto da un avversario, e il pallone va alto oltre la porta. Al 34' Catania va in gol ma, su segnalazione di fuori gioco del guardalinee, la rete viene annullata.

Il primo tempo si chiude 0-0.

Bisogna attendere il 54' minuto per vedere il Siracusa andare in vantaggio: segna Daniele Liotti. Neanche il tempo di gioire e il Bisceglie pareggia i conti con lare te di Dursi.

Al 64' il Siracusa va vicinissimo al vantaggio per due volte, con il doppio salvataggio sulla linea, prima su Scardina e poi su Catania.

Al 79' sinistro di Grillo, ma la palla finisce sull'esterno della rete. Cinque minuti di recupero e nulla di fatto. La partita si chiude 1-1.