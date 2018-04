Rosolini, appiccato fuoco a casa del consigliere comunale Candiano

Appiccato incendio a casa del consigliere comunale di Rosolini, Andrea Candiano, in contrada Marza. L'allarme è scattato ieri sera intorno alle 22 quando, secondo una primissima ricostruzione, pare che ignoti si siano introdotti all'interno dell'appartamento per incendiarlo da dentro. La casa, abitata solo nei mesi estivi, era disabitata.

A chiamare le forze dell'ordine i vicini di casa, primi ad accorgersi delle fiamme, e a correre ai ripari prima ancora dell'arrivo dei Vigili del Fuoco.

Ad avere la peggio i mobili di casa con danni che ammontano a quasi 10mila euro.

Indagini in corso.

Il sindaco Corrado Calvo domani terrà una conferenza stampa per parlare di legalità e sicurezza.