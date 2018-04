Floridia, grave incidente stamattina vicino Cimitero

Si sono scontrate due auto, questa mattina poco prima delle 11, nella strada che porta al cimitero di Floridia. La dinamica dello scontro non è ancora chiara, ma la paura è stata tanta anche per chi è intervenuto sul posto e ha visto le condizioni dei due mezzi, ormai distrutti.

A confermare tutto è la Polizia municipale di Siracusa, che questa mattina è stata allertata. Sul posto anche i vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle auto. In tutto le persone coinvolte sarebbero cinque.

Uno dei passeggeri è stato trasportato con l'elisoccorso all'Ospedale Cannizzaro di Catania, ma non c'è nessuna prognosi riservata e quindi pare che le condizioni non siano preoccupanti.

Gli altri sono stati condotti all'Ospedale Umberto I di Siracusa per gli accertamenti.