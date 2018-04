Serie C, l’Eurialo Siracusa perde a Pedara e retrocede alla D

L'Eurialo Siracusa dice addio al palcoscenico della serie C di pallavolo femminile, e retrocede in serie D. La disfatta ieri con un 3-0 per le siracusane sul campo della capolista Pedara. Ha lottato contro una squadra nettamente più forte.

"Sul campo le nostre ragazze – ha detto il vicepresidente dell’Eurialo, Salvo Corso – hanno conquistato 13 punti, due dei quali decurtati per il ritiro dell’Etna Volley. Hanno totalizzato 5 vittorie e 16 sconfitte, lottando fino all’ultima giornata per sperare di mantenere, seppur ai playout, la categoria. Una categoria che non ci “apparteneva”, dato che l’abbiamo affrontata con ragazzine determinate ma prive della necessaria esperienza. Non si sono mai tirate indietro e per questo meritano i nostri complimenti: hanno sempre giocato al massimo delle loro potenzialità in un campionato decisamente al di sopra delle loro possibilità, dato che si tratta di un gruppo di studentesse di 15, 16 e 17 anni. Alla fine – aggiunge il vicepresidente -questa categoria è servita per far maturare esperienza oltre che alle atlete che hanno partecipato, anche e soprattutto a noi dirigenti. Ringrazio il presidente Carmelo Messina, tutti i collaboratori della società e lo staff tecnico (Raffaele Moscuzza, Luca Scandurra, Salvo Drago, Angelo Farruggia) per l’impegno profuso in una stagione che non è finita. Siamo in corsa con under 16 e under 18 per arrivare il più lontano possibile a livello regionale e ce la metteremo tutta per superare qualsiasi difficoltà".