Siracusa, miasmi industriali, Fabio Granata: "Situazione non più tollerabile"

"Mi sembra evidente che il petrolchimico oramai scarichi in atmosfera ogni sorta di veleno. Mi chiedo con quali controlli da parte degli organismi preposti” - parla così Fabio Granata candidato a sindaco per #siracusaoltre2018 denunciando il cattivo odore avvertito nella notte in città.

“Tutto questo da tempo non è più tollerabile – prosegue Granata - e in queste notti si sono raggiunti picchi insopportabili”. Oltre a chiedere “conto dei risultati di eventuali campionamenti degli organi di controllo, per sapere cosa si sia respirato e per responsabilità di chi”, Granata aggiunge: “Bisogna dire basta a questo graduale avvelenamento di massa. Nessuno vuole cancellare le industrie: non io. Vogliamo solo fare ciò che in tutto il mondo si fa (Gela compresa): la rigenerazione verde della raffinazione. E le bonifiche. E le manutenzioni e i controlli sulle emissioni".