Speed Marathon, l'operazione della PolStrada a Siracusa e provincia

Pattuglie a tappeto a Siracusa e provincia per l'operazione della Polizia Stradale, "Speed Marathon", che si è recentemente conclusa.

Tre violazioni al codice della strada sono state accertate da parte di conducenti di autobus e trasporto merci.

Oltre 110 le sanzioni per non aver rispettato il limite di velocità imposto sull’autostrada Siracusa-Catania.

L’obiettivo di queste operazioni è quello di elevare gli “standards” di sicurezza sulle strade, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte.